De Ludmilla a Hamilton, vários famosos condenam ataques racistas a Vinícius Júnior

As vozes das celebridades, do mundo artístico ao do desporto, juntaram-se ao apoio ao jogador do Real de Madrid.

São várias as celebridades que não deixam de se posicionar sobre as ofensas racistas dos adeptos do Valência contra o extremo esquerdo do Real de Madrid.

O jogador de nacionalidade brasileira, de 22 anos, foi alvo de insultos racistas durante o jogo de domingo, no estádio Mestalla. Vinícius Júnior acabou por ser expulso nos instantes finais da partida (antes já tinha ameaçado abandonar a partida perto do minuto 70 por causa dos gritos dos adeptos do Valência).

E, já depois do apito final, Vinícius Júnior foi assertivo nas palavras sobre o sucedido: “O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas.”

As suas palavras geraram críticas por parte do presidente da La Liga, Javier Tebas, mas uma maior onda de solidariedade, que surgiu dos mais variados quadrantes, inclusive político, com o Presidente Lula da Silva a repudiar os insultos ao jogador. E as celebridades de todo o mundo não deixaram de sair em defesa de Vinícius Júnior.

A cantora brasileira Ludmilla reagiu quase de imediato no Twitter: “É inacreditável que nós estamos vendo isso se repetir o tempo todo e ninguém faz nada.” Já a actriz Taís Araújo partilhou, no Instagram, o testemunho de Vinícius Jr., exigindo que “providências sérias sejam tomadas”.

Já o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, uma voz contra a discriminação racial e heptacampeão da prova rainha do automobilismo, partilhou a publicação do brasileiro com uma mensagem de apoio, assim como o campeão de surf Gabriel Medina.

É inacreditável que nós estamos vendo isso se repetir o tempo todo e ninguém faz NADA. Queremos providências. Inaceitável que a @LaLiga com a importância e tamanho que tem dentro do futebol, está escolhendo fechar os olhos pra uma coisa que tá acontecendo e sendo denunciada há… — LUDMILLA (@Ludmilla) May 21, 2023

O antigo quarterback dos Tampa Bay Buccaneers Tom Brady manifestou o seu apoio a Vinícius Jr., na sua luta contra o racismo. A estrela, que se retirou recentemente dos campos, comentou o vídeo do brasileiro com um par de emojis em forma de coração.

Do mundo do futebol vieram os mais sentidos comentários ao caso. No Instagram, Neymar, do PSG, e o francês Kylian Mbappé posicionaram-se ao lado de Vinícius Jr., enquanto o jogador da Juventus Paul Pogba questionou: “Quem nos protege? Não é a primeira vez e também não será a última... Se a instituição não quer encontrar uma solução real, vamos tentar fazê-lo por nós próprios”.

O ex-jogador do Real Ronaldo usou as redes sociais para escrever um desabafo sobre o caso: “Mais uma vez um episódio de racismo na @laliga. Mais uma vez com o @vinijr. Até quando? Enquanto houver impunidade e conivência, haverá racismo. É inadmissível que árbitros, Federação e autoridades também fiquem sem ação e que torcedores aplaudam tamanho absurdo. Basta. Vini, conte comigo na sua luta. Na nossa luta.”