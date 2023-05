Minicarros atraem centenas de alunos de engenharia ao Minho

A Universidade do Minho, em Guimarães, recebe nesta quarta-feira o maior festival académico europeu de provas de minicarros personalizados. São esperados cerca de 300 alunos das universidades das cidades de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto, e também da região do Minho. O evento, de entrada livre, decorre das 12h às 16h30 na nave principal do campus de Azurém.

Organizado pelo Departamento de Engenharia Mecânica e pelo Centro de Investigação em Microssistemas Electromecânicos da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, o Race Party é constituído por provas de design, rapidez e distância, e conta ainda com desafios surpresa para os participantes e prémios para os vencedores.

“Há eventos do género no Reino Unido, Alemanha ou França, mas mais localizados e sem a nossa dimensão, organização e experiência — esta é já a 9.ª edição”, frisa o coordenador Paulo Flores, citado em comunicado.

Os minicarros, que foram construídos neste semestre lectivo, “seguem os princípios da engenharia” e procuram “desempenhos óptimos” sem utilizar combustível ou bateria. Além disso, atentam a “soluções criativas, design inovador e preocupação ambiental”, pode ler-se ainda em nota de imprensa.

Dos modelos desenvolvidos, destacam-se o estilo dragster, um tipo de veículo leve com carroçaria aerodinâmica, projectado especificamente para corridas de alta velocidade, e ainda um estilo de minicarro construído com um bloco de madeira de pinho e quatro rodas de plástico. Este tipo de construção é baseado no Pinewood Derby, um evento anual de carros de madeira produzido pela Boy Scouts of America, destinado a grupos de crianças escuteiras.

Foto Centenas de estudantes são atraídos pelo design, engenharia e velocidade dos carros em miniatura DR

O evento arranca com a prova de design às 12h10, seguindo-se a prova de rapidez às 12h30, em que cada minicarro dragster é accionado por uma mola, com o objectivo de percorrer cinco metros o mais rápido possível. Seguem-se a de distância (15h), na qual o vencedor é quem conseguir fazer chegar o veículo mais longe num só lançamento, e uma prova surpresa (15h30), “havendo 15 minutos para cada grupo ajustar a eficiência e performance” do seu minicarro. O último desafio do Race Party é às 16h, durante o qual os participantes vão ter uma “última tentativa” para “superar o desempenho dos minicarros vencedores”.

A iniciativa, que foi criada em 2015, é “comparável a eventos similares dos EUA e permite aos estudantes portugueses de Engenharia Mecânica e Engenharia do Produto desenvolverem protótipos físicos e virtuais com várias soluções, adequando a complexidade ao seu grau de conhecimento científico-tecnológico e à sua ligação a uma futura profissão”, realça ainda o coordenador Paulo Flores.

Este festival está inserido nas actividades da unidade curricular de Projecto Integrador Engenharia Mecânica II (do curso de Engenharia Mecânica).

Texto editado por Carla B. Ribeiro