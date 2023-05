Mais Habitação: engenheiros alertam para riscos de segurança com simplificação dos licenciamentos

O Governo prepara-se para reformar e simplificar os licenciamentos em matéria de urbanismo e ordenamento do território, com o objectivo de disponibilizar mais habitação a preço acessível. As medidas, que fazem parte do pacote legislativo Mais Habitação, estão prestes a ser discutidas na Assembleia da República, mas suscitam várias dúvidas aos especialistas do sector. Os engenheiros alertam para a intenção do Governo de isentar de projecto eléctrico a larga maioria das instalações de baixa tensão, uma proposta que, no seu entender, vem criar “consequências muito gravosas” sobre a qualidade e segurança da habitação nova, gerando mesmo “risco de incêndios e explosões”.

