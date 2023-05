Morreu Tina Turner, simply the best

A rainha do ​rock’n’roll morreu esta quarta-feira em casa, em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça, onde vivia com o marido Erwin Bach. Tinha 83 anos. Tina Turner tinha sido diagnosticada em 2016 com cancro no intestino.

"O mundo perdeu uma lenda da música e uma modelo a seguir", escreveu o porta-voz da cantora em comunicado.

As reacções à morte da Tina Turner não tardaram. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou esta quarta-feira que o desaparecimento da cantora era "uma notícia incrivelmente triste" e uma perda enorme para os fãs e a indústria da música.

De Bryan Adams a Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, já foram vários os artistas que prestaram as suas homenagens à lendária cantora.

RIP @tinaturner My condolences to Erwin and Tina's family. I'll be forever grateful for the time we spent together on tour, in the studio and as friends. Thank you for being the inspiration to millions of people around the world for speaking your truth and giving us the gift of… pic.twitter.com/H8erckqpr8 — Bryan Adams (@bryanadams) May 24, 2023

A cantora começou a carreira nos anos 1950, mas foi a partir da década seguinte que atingiu o estrelato, ao lado do ex-marido Ike Turner, que conheceu em 1957.

Tina Turner foi casada com Ike Turner durante 16 anos, tendo-se separado em 1978.

Depois do divórcio, Tina nunca escondeu a violência doméstica que sofreu nas mãos de Ike durante os anos 1960 e 1970. Quando foi considerada a 63.ª melhor artista musical de sempre pela Rolling Stone, Janet Jackson escreveu que a "história de Tina não é de uma vítima, mas de um triunfo incrível".

Nos anos 1980, Tina Turner lançou alguns dos seus maiores êxitos, como The Best, Private Dancer e What's Love Got to Do with It.

O disco Private Dancer, de 1984, foi o maior sucesso de vendas da carreira de Tina Turner, tendo vendido 20 milhões de cópias e conquistado três Grammys (melhor gravação do ano e melhor performance feminina com What's Love Got To Do with It e melhor performance vocal rock para Better Be Good to Me).

Durante a carreira, Tina a cantora venceu oito Grammys, incluindo um prémio de carreira em 2018. Em 1991 integrou o Rock & Roll Hall of Fame ao lado de Ike e em 2021 em nome próprio, tornando-se a terceira mulher a receber a distinção duas vezes.

Anna Mae Bullock (nome verdadeiro de Tina Turner) nasceu a 26 de Novembro de 1939 na comunidade rural de Nutbush, no Tennessee. Na sua adolescência mudou-se para St. Louis para ir viver com a mãe, que tinha abandonado a família quando Tina tinha 11 anos.