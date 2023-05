Desordem Mundial. Espanha arranca ano eleitoral

As eleições do próximo domingo são um tubo de ensaio para as legislativas do final do ano.

As eleições regionais e municipais espanholas do próximo domingo, tubo de ensaio para as legislativas do final do ano, são o principal tema de análise no Desordem Mundial desta semana. Aborda-se ainda o conflito diplomático entre Teerão e Cabul por causa de água e as recentes eleições gregas. Nas sugestões finais, há um livro e música.

