Condutor detido com bandeira nazi após chocar contra barreira perto da Casa Branca

Agentes dos Serviços Secretos dos Estados Unidos detiveram o condutor de uma carrinha de caixa fechada que abalroou uma barreira de segurança nas proximidades da Casa Branca, em Washington D.C., na madrugada desta terça-feira.

Num vídeo publicado na rede social Twitter, partilhado por um fotojornalista em serviço para a agência Reuters, Nathan Howard, vê-se um agente a retirar do interior do veículo uma bandeira com a cruz suástica e outros objectos.

Numa mensagem partilhada através das redes sociais, o porta-voz dos Serviços Secretos dos EUA (a agência responsável pela protecção dos líderes políticos norte-americanos e das suas famílias), Anthony Guglielmi, disse que a colisão aconteceu na entrada norte da Praça Lafayette — mesmo em frente à Casa Branca — e não há feridos a registar.

O caso ainda está a ser investigado e não foi avançada nenhuma informação sobre o suspeito e as suas possíveis motivações.

A colisão aconteceu pouco antes das 22h de segunda-feira (3h da manhã desta terça-feira em Portugal continental) e o momento foi captado em vídeo por um cidadão norte-americano que estava a regressar a casa após uma corrida nocturna.

"Olhei para trás e vi que uma carrinha tinha abalroado uma barreira de segurança. Escondi-me atrás de um carro de golfe e comecei a filmar com o meu telemóvel", disse Chris Zaboji, de 25 anos, à agência Reuters. "Depois vi a carrinha a abalroar a barreira uma segunda vez e fui-me embora porque achei que não devia estar ali."

Horas antes da colisão, na noite de segunda-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve reunido na Casa Branca com o líder da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy.

Os dois líderes reuniram-se para numa nova ronda de conversações sobre a aproximação do prazo final — no início de Junho — para que o Congresso aumente o limite máximo da capacidade de endividamento do país, por forma a evitar um inédito incumprimento no pagamento das obrigações do Governo norte-americano.