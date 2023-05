Sem comboio, maioria dos peregrinos estrangeiros virá de Espanha em milhares de autocarros

Com a mobilidade assente no transporte rodoviário, organização da Jornada da Juventude está com dificuldades em estacionar 3000 autocarros em Lisboa.

Há neste momento 50 mil espanhóis inscritos para a Jornada Mundial da Juventude, mas esse número deverá triplicar até Agosto. Como, de acordo com um inquérito da empresa VTM que está a preparar a mobilidade do evento, 68% dos peregrinos prevêem viajar de autocarro, serão necessários 2040 autocarros para transportar os 102 mil peregrinos vindos de Espanha que optam por este meio de transporte. Só de Madrid estima-se que virão 1000 autocarros. Isto sem contar com os que virão do resto da Europa, nomeadamente de França e Itália, além de que haverá ainda uma grande quantidade de peregrinos não inscritos que virão por conta própria.