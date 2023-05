Instagram em baixo em várias partes do mundo

Falhas no acesso à rede social sentidas por milhares de utilizadores.

Se também está com problemas em actualizar o feed do Instagram na noite deste domingo, não vale a pena desligar e ligar o router. A rede social está em baixo para milhares de utilizadores em todo o mundo há cerca de uma hora e meia.

Além de Portugal, onde estas falhas estão a ser relatadas desde as 22h30, também se registam problemas no Brasil, Estados Unidos, Argentina ou Canadá, tanto na aplicação para telemóvel como no site.

A Meta, gigante tecnológica que detém o Instagram, ainda não esclareceu a situação.