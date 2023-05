Situação de “pleno emprego” atrai imigrantes, mas dinheiro não chega para a habitação

O problema da sobrelotação de casas em Portugal está longe de estar relacionado apenas com a imigração. Pelo contrário, há muitos mais casos de habitações onde vivem pessoas em número excessivo que têm como moradores portugueses do que imigrantes. Porém, nos últimos anos, em grandes cidades como Porto e Lisboa, ganharam mais visibilidade alguns casos de fracções de prédios ou de espaços improvisados arrendados a quem vem de fora. Seja à procura de uma oportunidade de trabalho no país, seja à espera de uma autorização de residência que sirva de entrada para outros países europeus onde as remunerações são mais atractivas. Este pode ser considerado um fenómeno novo e sem precedentes, num país que sempre esteve mais habituado a ver sair a sua população de que a ver entrar novos habitantes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt