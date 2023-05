Câmara do Porto negoceia compra da Ilha dos Moinhos mas ainda não definiu o seu futuro

O futuro da Ilha dos Moinhos continua por decidir. A Câmara do Porto está a negociar com os proprietários a aquisição do conjunto de casas na zona das Fontainhas, muito afectadas pelas enxurradas de Janeiro, e a única garantia dada nesta fase é que “qualquer que seja a resolução passará pela aquisição da ilha por parte do município”. A continuação dos 23 agregados familiares é, por isso, incerta.

Pedro Baganha comunicou aos jornalistas, no final da reunião de câmara privada desta segunda-feira, que os procedimentos para a aquisição da ilha passam por “avaliações preliminares” do território e “contactos com os proprietários”, o que “está em curso” neste momento.

Já em Fevereiro, quando o PÚBLICO esteve na ilha, a autarquia anunciava exactamente o mesmo: “O processo de negociação para a aquisição do bairro está em curso.”

Após a compra, a autarquia irá avaliar as “condições geofísicas” do território e só depois disso tomará decisões. O Plano Director Municipal prevê a existência de uma bacia de retenção naquela zona, recordou Pedro Baganha, mecanismo para resolver enxurradas rápidas: “Não podemos esquecer que por baixo da ilha passa uma ribeira e que foi essa Ribeira das Patas que provocou os problemas em Janeiro deste ano.”

Para o vereador com os pelouros do Urbanismo e Habitação trata-se, antes de mais, de um “problema de segurança”. O regime hidrológico tem-se alterado, apontou, e embora aquela ribeira seja “de regime torrencial” não parece já adaptada às necessidades. “É um problema de cidade e tem de ser resolvido.”

Questionado sobre o futuro dos agregados familiares que permanecem naquelas casas, Baganha não se comprometeu: “Todas as possibilidades estão em aberto”, respondeu, reforçando que a segurança é o factor primordial.

Dos quatro agregados familiares que ficaram sem casa após as enxurradas de Janeiro, dois foram realojados pela autarquia, uma senhora declinou o apoio e preferiu ficar com a família e outro está ainda a aguardar porque declinou as ofertas da autarquia. “Queria permanecer na freguesia do Bonfim, coisa que está em curso. A casa está a ser reabilitada e o agregado irá para lá no final do mês de Junho.”