Feira do Livro pronta para conviver com festa do Benfica

É certo que o evento cultural vai fechar as suas portas mais cedo, mas a hora do encerramento só será decidida nesta terça-feira.

A 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa abre as suas portas nesta quinta-feira. No primeiro sábado do evento são mais uma vez esperadas muitas pessoas no Parque Eduardo VII. Mas por ali podem vir a circular muitos mais cidadãos se o Benfica conseguir o seu 38º título de campeão nacional. A verificar-se, na feira está tudo preparado e previsto num plano de contenção que envolve várias entidades.

Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de editores e Livreiros (EPEL) disse ao PÚBLICO que estava todo preparado para accionar esse plano de contenção no passado domingo, pois havia a possibilidade do Benfica ser campeão e já estava montado no Parque Eduardo VII muito equipamento da feira.

Esse plano começou a ser elaborado há cerca de duas semanas, envolvendo os responsáveis pela organização do evento, Benfica, câmara de Lisboa, protecção civil, PSP e bombeiros.

“Até agora a colaboração e o bom senso têm imperado na comissão de trabalho. Estão desenhados vários cenários não se esperam problemas de maior, disse ao PÚBLICO Pedro Sobral.

Todos os cenários assentam no “plano de protecção de pessoas e bens” cabendo às forças de segurança leva-lo a cabo e decidir que reforços humanos são necessários reunir para essa protecção. “Há um plano muito detalhado de como fazer conviver os dois eventos”, acrescentou.

Aos sábados, a Feira do Livro abre as suas portas ás 11h e o encerramento ocorre às 23h. Uma alteração ao horário poderá ser o único contratempo. A acontecer a festa do Benfica é já certo que a feira vai fechar as suas portas mais cedo, mas a hora só será conhecida hoje depois de mais uma reunião do grupo de trabalho.

“No domingo a Feira voltará a funcionar normalmente, cumprindo o seu horário na integra [11h/23h]. vai correr tudo bem”, concluiu Pedro Sobral.

A Feira do Livro de Lisboa conta com inúmeros lançamentos de livros e eventos com escritores nacionais e internacionais. O encerramento mais cedo no sábado, poderá obrigar também a alteração de agenda de alguns dos eventos previstos pelos editores, nomeadamente sessões de autógrafos ou lançamentos de livros.

A PSP, que no passado domingo já tinha montado grades de segurança no Marquês de Pombal, nunca revela os seus planos de segurança, mas, ao longo dos últimos dias, vários dos seus responsáveis têm afirmado que a força de segurança está preparada para todos os cenários.