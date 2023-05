Marquês pronto para a eventual festa dos adeptos do Benfica

A festa (a acontecer) não será oficial, mas já foi delimitado um perímetro de segurança em torno da rotunda do Marquês de Pombal, habitual palco das celebrações dos adeptos do Benfica. Isto para acautelar a possibilidade de haver campeão nacional já neste sábado.

Para que isso aconteça, é preciso que o Famalicão vença o FC Porto nesta penúltima jornada da prova, mantendo-se assim a diferença de quatro pontos para o líder quando ficarão a faltar apenas três pontos para os “dragões” disputarem.

Há, depois, a possibilidade de o Benfica resolver a questão pelas próprias mãos, caso o FC Porto pontue esta noite. Os “encarnados” sagram-se campeões se conseguirem, em Alvalade, no derby com o Sporting, pelo menos o mesmo resultado do rival no Minho. Seja o empate ou a vitória.

Para prevenir qualquer dos cenários, as autoridades lisboetas já colocaram um gradeamento na zona do Marquês, prevendo que milhares de adeptos do Benfica possam deslocar-se espontaneamente até ao local. Isto mesmo não estando prevista a participação da comitiva "encarnada".

Se os "encarnados" confirmarem o 38.º título do palmarés, a celebração só terá lugar, incluindo jogadores, equipa técnica e adeptos, naturalmente, no próximo fim-de-semana, depois da recepção ao Santa Clara. Mesmo que nessa altura as contas já estejam fechadas.