G7 quer minimizar o risco de dependência da China

Pequim manifestou desagrado, assim como Moscovo, com as declarações vindas do Japão, onde se reúnem os líderes do G7 numa reunião que conta com a presença de Zelensky.

A cimeira do G7, o grupo das sete economias mais avançadas do mundo, fixou-se este sábado numa estratégia de minimização do risco de dependência económica da China. A reunião contou com a presença de Volodymyr Zelensky, que se deslocou ao Japão, onde se reuniu com velhos aliados (o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak) e com os que não são (o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi – esperando o líder ucraniano que este seja o primeiro encontro com líderes do Sul global).

O foco na China provocou desagrado em Pequim, que acusou o G7 de interferência nos assuntos internos chineses. De Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, declarou que as decisões do grupo tinham como objectivo “a dupla contenção” da Rússia e da China.

Os membros do G7 – Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, e a União Europeia que, como organização supranacional, não conta para o número de membros – avisaram países que tentem usar a economia como arma iriam enfrentar “consequências”.

Isto quando a preocupação aumenta em relação à China, a segunda maior economia do mundo, e ao seu papel chave nas cadeias de produção de sectores fundamentais, desde os semicondutores, cujo uso generalizado os torna essenciais, a terras raras e minerais essenciais, sem as quais não é possível fazer a transição energética para a descarbonização.

“Não estamos a separar-nos [“decoupling”] ou a virar-nos para dentro”, dizia a declaração do grupo, citada pela Reuters. “Mas reconhecemos que para ter resiliência é preciso minimizar o risco e diversificar.”

Em relação à guerra na Ucrânia, os países fizeram um apelo “à China para que pressione a Rússia a cessar a sua agressão militar e a retirar de modo imediato, completo e incondicional as suas tropas da Ucrânia”, cita o Politico.

A China comunicou o seu desagrado ao Japão, que é o anfitrião da cimeira. “É importante lembrar ao G7 que já acabou a época em que uns poucos países ocidentais conspiravam para manipular o mundo”, dizia um comunicado da embaixada chinesa em Tóquio.

A China já tinha mostrado o seu desagrado com o G7 e fez, ao mesmo tempo, a primeira cimeira China-Ásia Central, em que o Presidente Xi Jinping recebeu os seus homólogos de cinco antigas repúblicas soviéticas da região: Cazaquistão, Quirguízia, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão.

A cimeira foi apresentada por François Godemont, do Carnegie Endowment, como “a China a assumir a liderança nas antigas repúblicas soviéticas que Putin diz serem parte do mundo russo”, no que é, para o analista, “o preço que a Rússia vai pagar por esta guerra – tal como aconteceu com a NATO, vai precipitar o resultado que temia”.

Moscovo, pelo seu lado, acusou o G7 de querer “derrotar a Rússia no campo de batalha, mas não parar aí, querendo eliminá-la como concorrente geopolítico”, disse Lavrov.

Também foi prometido, no encontro, um reforço das sanções contra a Rússia. A União Europeia disse que iria trabalhar com os parceiros europeus para “atingir todos os pilares da economia russa para assegurar que a máquina de guerra de Putin não tem sucesso”, segundo uma declaração do porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Barend Leyt.

Zelensky reúne-se com Modi

Um dos países de quem os parceiros ocidentais da Ucrânia gostariam de ver uma atitude diferente é a Índia, que não condenou a invasão russa e tem comprado petróleo russo no que é visto como uma acção que diminui a eficácia das sanções ocidentais.

Convidado no G7, o primeiro-ministro, Narendra Modi, teve um encontro com Volodymyr Zelensky à margem da cimeira, sublinhando a disponibilidade do seu país para contribuir com ajuda humanitária e apoiar “o diálogo e a diplomacia”.

Um porta-voz do Presidente francês, Emanuel Macron, disse que o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, também iria encontrar-se com Zelensky em Hiroxima.

“Penso que esta é uma oportunidade única para trocas com muitos países do Sul e expor a sua situação, a sua mensagem e os seus pontos de vista”, disse Macron a Zelensky, citado pela Reuters. “Penso que pode ser decisivo.”