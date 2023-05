Lisboa ecoa no coro que Julianknxx está a construir a partir da história negra da Europa

Este sábado, no Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação Calouste Gulbenkian, o artista natural da Serra Leoa junta-se a uma parte do Gospel Collective para um evento de entrada livre.

Tudo começa com Julianknxx, o nome por que é conhecido o poeta, artista multidisciplinar e realizador Julian Knox (n. 1987), natural da Serra Leoa e há muito radicado em Londres, a cantar pequenos trechos para o gravador do telemóvel. É esse o centro da actuação que, este sábado, a partir as 16h, levará ao Anfiteatro ao Ar Livre da Gulbenkian, em Lisboa, num espectáculo de entrada livre. Os trechos são depois enviados ao seu "colaborador próximo" Thabo Mkwananzi, que lhes adiciona elementos, às vezes modificações, e faz a ponte com os vários coros com que Julianknxx vai colaborando à volta da Europa.