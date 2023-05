Amaura, uma Subespécie que é dona de si

Subespécie, a canção e o álbum a que dá nome, abre com um contrabaixo jazz em modo mais lírico e de som ambiente, de um café ou um sítio do género. Passados 20 segundos, o baixo muda, a acompanhar uma guitarra que entra. Aos 30, juntam-se mais elementos: bateria, teclas e voz. Amaura, a autora do disco, anuncia quem é no refrão: "Dona de mim e o que comigo faço", afirmação pontuada com sopros. É uma boa apresentação, e abrir discos só com contrabaixo e ir adicionando elementos é algo que, historicamente, tem funcionado bem – The Low End Theory, dos A Tribe Called Quest, que o ateste.

