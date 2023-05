Os Coldplay e a virtude democrática do snobismo

Uma boa forma de contar a história dos Coldplay, que começa no quarteto semi-obscuro que em 2000 se estreou por cá no Festival de Paredes Coura e vai até ao colosso do entretenimento que agora assentou residência em Coimbra, é através do número de pessoas oficialmente creditadas pela escrita das suas canções. É uma boa história, porque não é só a história dos Coldplay. É também a história da revolução tecnológica que tem marcado este primeiro quarto do século XXI, em que a vida, incluindo a arte, parece caminhar para ser toda pré-determinada pelas fórmulas infalíveis da Inteligência Artificial.

