Curtas sobre duas aldeias portuguesas premiadas na África do Sul

O projecto Rostos da Aldeia conquistou dois prémios no ITFFA - International Tourism Film Festival Africa, que decorreu no início deste mês na Cidade do Cabo, na África do Sul, com as curtas Mãos na Terra e Provesende, uma Aldeia Vinhateira do Douro.

As duas curtas documentais arrecadaram o primeiro e segundo prémios na categoria Cultura e Património - Património Histórico, tendo-se destacado entre 378 filmes em competição, provenientes de 59 países.

Ouro ("Gold Award") para Mãos na Terra, sobre a aldeia de São Pedro do Corval, com as suas mais de duas dezenas de olarias e a "magia do barro" que conquista pessoas que vieram de longe. Prata ("Silver Award") para Provesende, uma Aldeia Vinhateira do Douro, filme que conta a história de Provesende, no conselho de Sabrosa, e cuja história "ajuda a contar a história de todo o Douro vinhateiro".

"Não vale a pena tentar esconder o entusiasmo nem medir as palavras: estamos muito felizes", escreveu na página de Facebook a equipa Rostos da Aldeia composta por Luísa Pinto, jornalista (com longa carreira ligada ao jornal PÚBLICO), Filipe Morato Gomes, blogger, e Tiago Cerveira, videógrafo. "Porque estamos a levar a nossa cultura, a nossa paisagem, o nosso património e as nossas gentes além-fronteiras. Não há maior prémio do que esse."

O PÚBLICO tem uma parceria com o projecto, com o podcast semanal dos Rostos da Aldeia a integrar a plataforma do jornal.