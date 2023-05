Lisboa: o Dom Feijão está à beira da perfeição

Os restaurantes com comida tradicional regressam à ribalta. Em Lisboa, o Dom Feijão distingue-se por vários detalhes, com a seleção da matéria-prima em grande destaque.

Sempre que nos aproximamos daqueles restaurantes de comida genuinamente portuguesa e com filas de clientes à porta de entrada, instalam-se-nos diferentes perguntas: a) Estará cheio porque a ementa tem receitas únicas? b) O ambiente da casa será fora de série? c) Os preços serão muito em conta? d) As matérias-primas serão de categoria? Cada caso será um caso, mas há uma coisa que podemos garantir pela nossa honra: O Dom Feijão, em Lisboa, faz o pleno. Há receituário rigoroso, há ambiente criado por uma família especial, há preços para quase todas as carteiras e - para o que nos interessa hoje – uma selecção de produtos ao nível de um restaurante com estrelas Michelin. Ora leiam esta história.