Ana Bacalhau está de volta à canções com Não vás embora, rapaz!, produzida por João Só

Foi em finais de Outubro de 2022 que Ana Bacalhau lançou o seu segundo álbum a solo, Além da Curta Imaginação, com as marcas do confinamento e do seu “degelo”, depois de se ter estreado em 2017 em nome próprio (fora dos Deolinda) com um álbum intitulado exactamente… Nome Próprio. Esta sexta-feira ressurge, em single e videoclipe, num tema que parece acenar já às festas populares de Verão: Não vás embora, rapaz!. Com letra e música de Mariana Monteiro e Tiago Nogueira (dos Quatro e Meia) e produção e arranjos de João Só, a canção ganhou vida num videoclipe realizado por Joana Campos, com Joana Alves e João Santos como actores principais.

Não vás embora, rapaz!, que é apresentada como o primeiro single do novo disco de Ana Bacalhau, é assim descrita por Tiago Nogueira (seu co-autor) num texto que acompanha este lançamento: “Com uma sonoridade leve e ritmo contagiante, a voz de Ana Bacalhau dá vida a uma canção que transmite a energia apaixonada contida na letra e na música de Mariana Moreira. Numa descrição visualmente contagiante, viajamos pela história entusiástica de uma mulher que está disposta a agarrar-se ao seu ‘rapaz’ com unhas e dentes, aceitando o tumulto emocional que o amor, quando vivido intensamente, sempre provoca.” O resto é dança, num jogo de sedução.