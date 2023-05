Supremo Tribunal dos EUA confirma que Andy Warhol violou direitos de autor nas serigrafias de Prince

Juízes defenderam que o uso dado por Warhol à fotografia de Prince tirada por Lynn Goldsmith estava mais próximo da mera adptação a outro suporte do que de uma transformação criativa do original.

A Fundação Andy Warhol perdeu esta quinta-feira no Supremo Tribunal dos Estados Unidos o processo judicial que a opunha à fotógrafa de celebridades Lynn Goldsmith, com sete dos nove juízes a confirmarem a decisão tomada em 2021 por um Tribunal de Apelação (Court of Appeal), que considerara que as serigrafias que Warhol realizou do famoso músico Prince com base numa fotografia de Goldsmith não estavam isentas do pagamento de direitos de autor.