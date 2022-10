Warhol contra Goldsmith

O Supremo Tribunal norte-americano, dentro em breve, vai ter de decidir uma questão muito relevante no mundo da criação artística: a partir de quando é que uma obra de um artista foi suficientemente transformada por outro artista por forma a esta nova obra não ter de pagar direitos de autor pela utilização/incorporação da anterior obra. Se a obra for considerada (suficientemente) transformadora, está protegida pela doutrina do “fair use”, que afasta os direitos de autor quando, entre outros factores, a nova obra “transmite um significado ou mensagem diferente do seu material de origem”.