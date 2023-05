Helmut Berger (1944-2023), o libertário e provocador actor de Visconti

Foi uma das grandes estrelas do cinema europeu dos anos 1960 e 1970. Descoberto por Visconti, filmaria com ele Os Malditos ou Ludwig. Afastado do cinema desde 2019, morre aos 78 anos

“Vivi três vidas. E em quatro línguas. Não me arrependo de nada”. É com esta citação que o agente de Helmut Berger, o actor austríaco para sempre associado a Visconti, termina o comunicado com que, no seu site, anuncia a morte, aos 78 anos, do protagonista de Os Malditos ou de Ludwig. São três frases felizes, provavelmente justas, para aplicar ao ícone do cinema europeu dos anos 1960 e 1970, rosto e corpo de uma sensualidade e sexualidade libertária, sem amarras.