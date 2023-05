Vice de Gaia terá sido corrompido para exercer influências na Metro do Porto

Presidente da Metro do Porto, deputado municipal em Gaia e ex-chefe de gabinete do actual presidente da câmara, está na mira das autoridades

As luvas que os dois empresários detidos esta terça-feira no âmbito da Operação Babel terão feito chegar ao vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, também terão tido o objectivo de pagar a influência do autarca junto da empresa Metro do Porto.