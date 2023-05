Manuel Pizarro terá metido cunha para transferir militante do PS para Câmara de Gaia

Actual ministro da Saúde, que era na altura eurodeputado e vereador da câmara do Porto, aparece como suspeito no inquérito que tem o presidente do município de Gaia como arguido.

Antes de ser ministro, Manuel Pizarro, actualmente com a pasta da Saúde, terá tentado meter uma cunha ao presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, para este facilitar a transferência para a autarquia gaiense de um funcionário que trabalhava no município de Gondomar. O alegado beneficiário era um militante do Partido Socialista que tinha sido presidente de uma junta de freguesia da cidade do Porto.

Nos mandados de buscas deste caso, a que o PÚBLICO teve acesso, aparece uma lista de nove suspeitos, onde surge o nome de Manuel Pizarro e de Eduardo Vítor Rodrigues.

Contactado pelo PÚBLICO, Eduardo Vítor Rodrigues, confirma que estes factos fazem parte da indiciação que lhe foi entregue pelo Ministério Público na passada terça-feira (quando foi constituído arguido neste inquérito), mas recusa qualquer tipo de favorecimento ao militante do PS e sublinha que esse funcionário concorreu de facto a um concurso para assistente técnico na Câmara de Gaia. “Mas esse senhor não ganhou. Só havia um lugar e ele ficou classificado em segundo lugar, com muito menos pontos do que a senhora que venceu”, sublinha o presidente da câmara de Gaia. E acrescenta: “Esse senhor não é nem nunca foi funcionário na câmara de Gaia.”

Isto ocorreu porque o lugar aberto no concurso de mobilidade dentro da Administração Pública, para os julgados de paz de Gaia, ainda não se encontra ocupado, já que a funcionária do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia que, em Abril do ano passado ficou em primeiro lugar, não terá sido autorizada a desvincular-se daquela unidade. Tal motivou até uma reclamação apresentada por esta junto do Ministério da Saúde, da Provedoria de Justiça e da Presidência da República.

Eduardo Vítor Rodrigues diz não se lembrar de Manuel Pizarro lhe ter pedido qualquer favor para o tal funcionário, mas admite que o visado o contactou directamente em eventos partidários pedindo-lhe para ser transferido para a câmara de Gaia, município onde residia.

O PÚBLICO contactou igualmente Manuel Pizarro, tendo o ministro da Saúde respondido por intermédio da assessoria de imprensa do ministério que tutela. "Manuel Pizarro não foi contactado no âmbito do inquérito em causa e, assim sendo, desconhece as referidas imputações", lê-se na resposta enviada ao PÚBLICO.