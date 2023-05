TAP: Ministério Público confirma investigação ao caso no Ministério das Infra-estruturas

O Ministério Público (MP) confirmou esta quinta-feira que está a investigar os acontecimentos no Ministério das Infra-estruturas que envolveram membros do gabinete do ministro João Galamba e o ex-adjunto Frederico Pinheiro.

"Confirma-se, como já é do domínio público, a existência de inquérito tendo por objecto os factos ocorridos no Ministério das Infra-estruturas e aqueles que com os mesmos se encontrem relacionados. Este inquérito é dirigido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Acção Penal] Regional de Lisboa e encontra-se em segredo de justiça", referiu a Procuradoria-Geral da República (PGR), em resposta à Lusa.

O ex-adjunto do Ministério das Infra-Estruturas, Frederico Pinheiro, esteve esta quarta-feira a depor na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, onde garantiu que não roubou nem furtou o computador de trabalho e negou ter agredido os quatro membros da equipa de Galamba. "Sou agredido e não o agressor", disse, acrescentando que foi sequestrado nas instalações do ministério.

Horas depois foi ouvida a chefe de gabinete do ministro João Galamba, numa audição que terminou já depois das 2h, e onde Eugénia Correia reiterou as acusações a Frederico Pinheiro, nomeadamente de agressão. Eugénia Correia assumiu ter comunicado às secretas que Pinheiro levou o agora famoso computador do Ministério das Infra-estruturas, dizendo que fez a comunicação "sem autorização, prévio conhecimento ou prévia comunicação do senhor ministro".