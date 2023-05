Deputados do PS preparam-se para reduzir restrições que Governo quer impor ao tabaco

“Excessivamente proibicionistas”, criticam alguns socialistas. As novas regras para o tabaco ainda não entraram no Parlamento, mas na bancada socialista já se alinham estratégias para as emendar.

Tal como aconteceu em 2016, a proposta de lei do Governo que entrar no Parlamento para restringir o uso do tabaco deverá acabar por ser suavizada pelos deputados do PS, nomeadamente na limitação dos pontos de venda e na impossibilidade de fumar em alguns locais ao ar livre. Esses são os pontos críticos em comum apontados por parlamentares socialistas ouvidos pelo PÚBLICO mesmo antes de se conhecer a versão final do diploma que o executivo há-de enviar à Assembleia da República em breve.