Feira do Livro de Aveiro regressa com a presença de autores nacionais

Arranca esta sexta-feira a Feira do Livro de Aveiro, com os pavilhões de 150 editoras nacionais e sete comerciantes de livros dispostos ao ar livre em torno do edifício Atlas. Sob a organização da câmara, a 47ª edição tem como autores e artistas convidados confirmados Alberto Manguel, José Rodrigues dos Santos, Pedro Lamares e Samuel Úria. O evento decorre até dia 4 de Junho, de segunda a quinta-feira das 15h às 20h, sextas-feiras das 15h às 23h, sábados das 10h às 23h e domingos das 10h às 20h.

Além das novidades literárias, os visitantes da feira encontrarão à sua disposição o Livro do Dia, bem como o Espaço Autores, no qual vão poder participar em conversas com escritores do seu interesse e conhecer novos talentos, adianta a câmara.

A inauguração está marcada para esta sexta-feira às 17h e conta com a presença do presidente da autarquia José Ribau Esteves. No mesmo dia, o "Manifesto Pelos Leitores de Poesia" toma lugar no Espaço Autores, com a dupla formada por Filipa Leal e Pedro Lamares. ​

José Fanha e Alberto Manguel vão estar, este sábado, no edifício Atlas (Biblioteca Municipal), que pela terceira vez recebe a feira aveirense. Já no Domingo, é a vez de Saphir Cristral e Álvaro Laborinho Lúcio.

No dia 27 deste mês, o destaque vai para Hélio Loureiro, Alberto Miranda, Itamar Vieira Júnior, José Rodrigues dos Santos e Samuel Úria e, no dia 28, para João Pinto Coelho e Tânia Ruivo. No dia 3 de Junho, o programa conta com Márcia, e, no dia 4, com Rui Vilhena, Hugo Sampaio, MG Ferry e Luís Corte-Real.

Até dia 4 de Junho, a Câmara garante a presença de artistas locais, sendo possível consultar o programa completo aqui.