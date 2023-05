Sexta na TV: de Pleasantville à Ilha dos Pássaros, com alguma arte

O Caso de Sarah e Saleem, o maratonista Francisco Lázaro, o retorno da série Chegar a Casa e a estreia de The Exhibit destacam-se nas grelhas do dia.

CINEMA

Pleasantville - A Viagem ao Passado

Cinemundo, 20h55

O filme de estreia de Gary Ross na realização foi triplamente nomeado para os Óscares de 1999: melhor direcção artística, figurino e banda sonora. O argumento, também com assinatura de Ross, abre com uma briga entre os irmãos Jennifer (Reese Witherspoon) e David (Tobey Maguire) por causa de um estranho comando de televisão.

Subitamente, vêem-se teletransportados para o mundo de Pleasantville, uma série televisiva que retrata os anos 1950, onde tudo parece perfeito. Sem saberem como e quando vão conseguir regressar aos anos 1990, procuram adaptar-se à realidade a preto e branco que os rodeia. Mas depressa descobrem o impacto que vão ter num mundo que não é assim tão perfeito.

O Caso de Sarah e Saleem

RTP2, 22h56

Saleem (Adeeb Safadi) é um palestiniano que vive na Jerusalém oriental. Sarah (Sivane Kretchner) é israelita e gere um café do lado ocidental. Apesar de serem ambos casados, apaixonam-se um pelo outro. Ao darem largas àquela paixão, colocam-se numa posição de grande risco, tanto pelas óbvias questões de ordem moral e religiosa, como pela carga política que alguns querem atribuir à sua ligação. O filme é realizado por Muayad Alayan e escrito por Rami Musa Alayan.

DOCUMENTÁRIOS

Ilha dos Pássaros

TVCine Edition, 22h

Antonin teve um problema grave de saúde que lhe criou dificuldades na interacção social. Numa tentativa de o ajudar a reaprender a lidar com pessoas, os serviços sociais colocaram-no a trabalhar num centro de reabilitação de aves, em Genebra (Suíça). Tem a orientação de Paul, que antes de se despedir do serviço e entrar na reforma, lhe vai ensinando a tratar dos animais. Sentindo-se tão frágil como aqueles de que cuida, aos poucos Antonin vai recuperando a sua autoestima.

Seleccionado para competir no IndieLisboa e no Festival de Cinema de Locarno (Suíça), este filme tem assinatura de Maya Kosa e de Sérgio da Costa, dupla também responsável por Antão, O Invisível e Rio Corgo.

Francisco Lázaro - Maratona sem Fim

RTP2, 4h05

Elegia documental ao maratonista Francisco Lázaro, que desmaiou a 15 de Julho de 1912, durante a prova da maratona, e veio a morrer horas depois. Lázaro fazia parte da primeira comitiva olímpica portuguesa a participar nos Jogos Olímpicos, que nesse ano tiveram lugar em Estocolmo, na Suécia. O documentário é realizado por Ricardo Espírito Santo e escrito por José Goulão.

SÉRIE

Chegar a Casa

RTP1, 22h46

“Pode um desgosto de amor trazer um novo sentido para a vida?”. Eis a pergunta lançada pela série de ficção que regressa hoje ao canal público, nos serões de sábado. A trama começa quando uma mulher é surpreendida ao receber do marido o pedido de divórcio. Depois de 15 anos a viver em Santiago de Compostela, resolve voltar para a terra dos pais, em Arcos de Valdevez, trazendo com ela os filhos adolescentes.

Realizada por Sérgio Graciano e escrita por Filipa Poppe e Joana Andrade, Chegar a Casa resulta de uma co-produção da RTP e da TV Galicia. O elenco ibérico é pontificado por Joana Seixas e Miguel Ángel Blanco. Entram também Rosa do Canto, Anabela Moreira, Rúben Gomes, Rui Melo, Alfredo Brito, Maria D’Aires, Rodrigo Tomás, Duarte Melo e Sara Casasnovas.

Foto Chegar a Casa Filipe Feio - SPi

REALITY SHOW

The Exhibit

MTV, 22h02

Estreia. Co-produzido pela MTV e pelo canal do Instituto Smithsonian, com o objectivo de aproximar os mundos da arte e da cultura pop, põe artistas em competição pela oportunidade de fazerem uma exposição individual no Museu e Jardim de Esculturas Hirshhorn, em Washington D.C. (EUA), e de ganharem um prémio monetário.

Em cada episódio, são desafiados a criar obras de arte de acordo com um determinado tema “sobre o clima cultural e social actual”: género, redes sociais, pandemia, justiça e futuro. Depois, submetem-se à avaliação de um painel de jurados. No sexto e último episódio, é anunciado o vencedor – ou, como indicam as intenções do subtítulo do programa, “o próximo grande artista”.

Os concorrentes são Jamaal Barber, Frank Buffalo Hyde, Clare Kambhu, Misha Kahn, Baseera Khan, Jillian Mayer e Jennifer Warren. O anfitrião é Dometi Pongo. The Exhibit fica no ar semanalmente.