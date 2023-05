Festival Imaterial: Évora no mundo, a mostrar como o mundo pode ser melhor

Aqui “não há barreiras ou fronteiras”. Aqui “procuram-se respostas para os problemas de transmissão de conhecimento”, “ouvem-se os pensadores”, sente-se “o pulsar das novas gerações de músicos”. Aqui, no centro de tudo isto, está Évora, “a receber o mundo e a aceitar o mundo”, palavras do director artístico Carlos Seixas. Na terceira edição do Festival Imaterial, a cidade alentejana recebe a partir desta sexta-feira e até 27 de Maio os sírios curdos Danûk, os lendários Master Musicians of Jajouka, a tradição feita pop contemporânea da letãs Tautumeitas, a música ritual dos Drummers of Burundi, um griot moderno chamado Kaito Wise, o pessoalíssimo folclore em corpo do século XXI de Ana Lua Caiano ou os Ganhões de Castro Verde, com Paulo Ribeiro, a procurarem novo repertório para o cante alentejano.

