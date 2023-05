Mãe acusada em tribunal nos EUA depois de o filho ter levado uma arma para a escola

Desde o início do ano, pelo menos cinco crianças de entre seis e oito anos levaram armas para as suas escolas no Michigan, na Pensilvânia, na Virginia e na Carolina do Norte.

A mãe de uma criança de sete anos que levou uma arma de fogo para a escola, no estado norte-americano do Michigan, foi acusada de negligência nos cuidados infantis. Aubrey Wilson, de 32 anos, pode ser condenada a um máximo de um ano de prisão e é a protagonista do mais recente caso numa série de acusações, nos Estados Unidos, contra adultos que deixam as suas armas acessíveis a crianças.

A noiva de Wilson, Chelsea Berkley, de 29 anos, foi acusada de posse ilegal de arma, um crime com uma pena máxima de cinco anos de prisão.

"O que está aqui em causa é que uma das pessoas acusadas levou uma arma de fogo para casa, e a outra guardou essa arma num local acessível à criança, que depois a levou para a escola", disse o procurador do distrito de Kent, Chris Becker, numa conferência de imprensa na terça-feira.

O caso aconteceu no dia 3 de Maio, quando os funcionários da escola do 1.º ciclo do ensino básico César E. Chávez, na cidade de Grand Rapids, encontraram uma pistola sem munições na mochila de um aluno do 2.º ano.

Segundo o chefe da polícia da cidade, Eric Winstrom, nada indicava que a criança tivesse a intenção de cometer um acto de violência.

"Alarmante"

Poucos dias depois, a 10 de Maio, os funcionários de uma outra escola do 1.º ciclo de Grand Rapids, a menos de dez quilómetros de distância, encontraram uma pistola semiautomática, carregada com munições, na mochila de uma criança de oito anos.

"Eu sou polícia há 23 anos e é a primeira vez – e, agora, a segunda vez – que vi uma criança tão pequena a levar uma arma de fogo para a escola. Ter dois casos destes no espaço de uma semana é muito alarmante", disse o chefe da polícia da cidade.

Além dos dois casos registados em Maio, outras duas armas de fogo foram confiscadas, desde o início do ano lectivo, numa escola do 2.º ciclo, também em Grand Rapids.

No dia 11 de Maio, os responsáveis pelo agrupamento escolar de Grand Rapids proibiram a entrada de mochilas nas escolas da cidade, e marcaram para o próximo sábado, dia 20 de Maio, uma reunião com os pais e encarregados de educação, para uma discussão sobre outras possíveis medidas de segurança.

A proibição da entrada de mochilas nas escolas de Grand Rapids é a segunda medida do género a ser decretada no estado do Michigan desde o início de Maio, depois de uma proibição anunciada pelo agrupamento escolar de Flint, a 1 de Maio, também por questões de segurança.

"Há duas coisas que são essenciais para a segurança das nossas crianças: tirar das ruas as armas que são obtidas ilegalmente, e manter em segurança, e fora do alcance das crianças, as armas que são obtidas de forma legal", disse Winstrom na conferência de imprensa de terça-feira.

Professora atingida

Em Fevereiro, a mãe de uma criança de seis anos e um adulto que vivia na mesma casa de uma outra criança da mesma idade, em estados diferentes, foram acusados de crimes de exposição ou abandono depois de os dois menores terem levado armas para as suas escolas.

Na Pensilvânia, a polícia deteve Jasmin Devlin, de 30 anos – a mãe de uma das crianças –, que tinha guardado uma pistola semiautomática de 9mm no armário do seu quarto, sem qualquer tipo de segurança; na Carolina do Norte, um homem foi acusado de armazenamento indevido de arma de fogo, depois de uma criança com quem habitava ter levado a sua pistola para a escola.

Em Janeiro, no estado da Virginia, a mãe de uma outra criança de seis anos foi acusada de negligência nos cuidados infantis, depois de o filho ter atingido a tiro a sua professora. Abigail Zwerner, de 25 anos, foi atingida numa das mãos e no peito e sobreviveu.

A mãe da criança, Deja Taylor, guardava a sua pistola em cima de um armário e foi também acusada de armazenamento indevido de arma de fogo.