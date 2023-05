Arousa Navegante, declaração de amor dos Couple Coffee às artes e tradições da Galiza

Esta quarta-feira, 17 de Maio, é dia de festa na Galiza, pois ali se celebra a 60.ª edição do Dia das Letras Galegas, instituído pela Real Academia Galega (RAG) em 1963, quando se celebrou o centenário da primeira edição dos Cantares Galegos (1863) de Rosalía de Castro (1837-1885). Este ano, o homenageado será o tradutor, romancista, historiador, jornalista, ensaísta e editor Francisco Fernández del Riego (1913-2010). Ora a par desta festa anda uma outra, onde cinema, música e tradições vão de mão dada: o Festival de Cans, que, nascido de uma paródia ao Festival de Cannes, se transformou num verdadeiro festival de cinema que já leva 20 anos de existência.

Pois é neste festival, que decorre por estes dias na aldeia de Santo Estevo de Cans, freguesia do concelho galego de Porrinho, que vai estrear-se esta quarta-feira um videoclipe que é uma declaração de amor às artes e tradições da Galiza. Chama-se Arousa Andante, tem a assinatura dos Couple Coffee (duo formado pela cantora Luanda Cozetti e pelo baixista Norton Daiello, ambos brasileiros e a residirem há anos em Portugal) e é inspirado numa procissão marítima, que ocorre todos os anos na Ilha de Arousa, quando todos os barcos de pescadores daquela localidade se fazem ao mar com bandeiras coloridas, levando consigo uma imagem da Virgem do Carmo, padroeira dos pescadores.

Num texto escrito a propósito deste videoclipe, realizado por Fefi Senlle, a cantora galega Uxía (que também participa no vídeo, integrada no Coro Mítico), diz que ele foi realizado com “enorme sensibilidade”, narrando o que acontece nesse dia. “Conta – escreve ela, e mantém-se aqui a escrita galega, que bem compreendemos – como o Barco mexilloeiro Mencer do patrón Victor Dios se prepara para o gran día. As imaxes da Arousa Navegante revelan a beleza desta Illa dos amores e a o que Luanda denomina o hedonismo galego, que no fondo é o que se reflicte neste clip que ao mesmo tempo é unha homenaxe á nosa amizade eterna e aos nosos sentimentos ilusófonos neste Atlántico que nos une e nos bendice.”

Além de Luanda Cozetti (voz) e Norton Daiello (baixo), participam na gravação os músicos Sergio Tannus (guitarra), André Conde (trombone) e José Conde (clarinete baixo). O coro, a que deram o nome de Coro Mítico, conta com Luanda, Norton, Uxía, Victor Dios, Lídia Luna, Mila Verde, Pili Paz e Carlos Blanco. O vídeo foi gravado nas festas de Julho de 2022.

A canção Arousa Navegante, com letra de Luanda Cozetti e música de Norton Daiello, é uma das que integrarão o próximo álbum dos Couple Coffee, que vai ter por título Expresso. Será, pois, o sexto “café” bem tirado desta dupla, que já lançou até agora cinco álbuns: Puro (2005) Co’as Tamanquinhas do Zeca!, integralmente dedicado à obra de José Afonso (2007) Young and Lovely - 50 Anos de Bossa Nova - Ao Vivo no MusicBox Lisboa (2008), Quarto Grão (2010) e Fausto Food, com versões de canções de Fausto Bordalo Bias (2017).