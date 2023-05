Portugal sobe no ranking internacional, mas avaliação mostra que alunos do 4.º ano pioraram na leitura

Os alunos portugueses do 4.º ano de escolaridade estão piores no que à literacia de leitura diz respeito. Numa avaliação internacional, que em 2021 introduziu pela primeira vez provas em formato digital, Portugal registou uma quebra na leitura nesse domínio (520 pontos) em relação a 2016 (528). Apesar disso, os resultados das provas em papel (531) melhoraram e houve mesmo uma subida no ranking internacional geral — apesar de o número de países contabilizados não ser o mesmo que na última avaliação (43 em 2021 vs. 50 em 2016). São os resultados do estudo Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), divulgado esta terça-feira.

