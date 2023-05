Liderança de Sunak começa a ser desafiada dentro do seu próprio governo

Ministra do Interior atira-se às “elites”, ao “politicamente correcto” e à “esquerda radical”, num discurso para a ala direita tory que soou a pré-candidatura à liderança do Partido Conservador.

Rishi Sunak foi nomeado líder do Partido Conservador há pouco mais de seis meses e após um período turbulento em que os tories trocaram duas vezes de primeiro-ministro em poucas semanas. Mas o péssimo desempenho do partido nas eleições locais inglesas, realizadas no início do mês, parece estar a acelerar as movimentações internas tendo em vista a sua sucessão.