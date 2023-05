Patrocínio Azevedo: quem é o autarca de Gaia que foi detido por corrupção?

Quando Patrocínio Azevedo se recandidatou à concelhia socialista de Gaia não escondeu a sua ambição seguinte: “O grande desafio são as autárquicas de 2025”, admitiu o vice-presidente da autarquia. Esta terça-feira, a Polícia Judiciária deteve o homem de 48 anos por suspeitas de corrupção na área do urbanismo.

O engenheiro civil e gestor de empresas acumula o cargo de vice-presidente da Câmara de Gaia com os pelouros do planeamento urbanístico, política de solos e licenciamento urbanístico, obras municipais e vias públicas, gestão, conservação e construção de espaços públicos. É adjunto do presidente Eduardo Vítor Rodrigues para a mobilidade, transportes públicos e energia, responsável pela coordenação da actividade dos operadores de telecomunicações, rede eléctrica e rede de gás natural e o representante do município na empresa municipal Gaiurb.

Patrocínio Miguel Vieira Azevedo lidera a concelhia gaiense desde 2013, ano em que Eduardo Vítor Rodrigues recuperou a cidade para os socialistas após as maiorias absolutas do social-democrata Luís Filipe Menezes. Patrocínio Azevedo tem estado ao lado do actual presidente e é apontado dentro e fora do partido como o seu sucessor no final deste mandato, o último de três que pode cumprir.

Numa longa entrevista ao jornal O Gaiense, em Abril de 2022, o vice-presidente da autarquia negava ambições políticas fora da cidade onde cresceu, dizendo que depois disso voltaria a ser empresário. Mas admitia que os projectos iniciados na cidade não estariam concluídos até 2025 e mostrava-se disponível para qualquer desafio que desse continuidade a esse trabalho.

No Olival, freguesia onde cresceu e continua a viver com a mulher e os dois filhos, completou a escola, a catequese e chegou a participar num grupo de formação para o crisma, conta. Também lá assinalou a sua primeira participação política, nas listas à assembleia de freguesia, onde teve a sua primeira vitória em 2005.

A engenharia foi a escolha natural de quem era bom aluno “nas matemáticas” e tinha uma família ligada ao sector da construção: “Gostava de obras, de construção, queria ter um curso superior e por isso escolhi engenharia civil.”

"Sonhador" e "transparente"

O autarca define-se como um “lutador” e “sonhador”, homem “sincero” e “transparente”. “Sinto-me capaz de ir até ao fim do mundo para lutar pelas minhas convicções”, disse ao jornal local. Como se define enquanto homem e cidadão? “De bem com a vida, com alguns sonhos por conquistar que espero vir a realizar.”

Em 2016, uma denúncia entregue no DIAP dava conta das ligações entre familiares de Eduardo Vítor Rodrigues e Patrocínio de Azevedo e a direcção de três das principais instituições de solidariedades social do concelho a quem a autarquia entregara o negócio das Actividades de Tempos Livres (ATL) nas escolas, antes geridos pelas associações de pais.

A mulher de Patrocínio Azevedo, Armanda Moreira, trabalhava numa dessas IPSS, a Sol Maior, e o pai, Manuel Azevedo, era segundo vogal da assembleia-geral da Olival Social, associação criada por Patrocínio Azevedo que também tinha parcerias com a autarquia.