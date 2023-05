Oceanário de Lisboa: mais de nove mil bilhetes esgotados em dia de aniversário

Entre 23 de Maio e 30 de Junho, quem comprar bilhete para o Oceanário de Lisboa, pode contar com uma visita guiada gratuita, para conhecer a biodiversidade das espécies do “maior aquário do mundo”.

Para celebrar o seu 25.º aniversário, o Oceanário de Lisboa oferece entradas gratuitas para dia 22 de Maio. Contudo, a iniciativa foi um sucesso. Com agendamento exclusivamente online, esta esgotou em menos de 12 horas, avançou a organização nas suas redes sociais.

Pela primeira vez, o “maior aquário do mundo” disponibilizou mais de nove mil bilhetes gratuitos. “O Oceanário nasceu com a Expo’98 com o objectivo de manter viva a mensagem de que o ‘oceano é um património para o futuro’”, contextualiza CEO João Falcato, em comunicado. “Estamos satisfeitos com o que conseguimos e é altura de comemorar, convidando os portugueses a visitar gratuitamente, mas acima de tudo, estamos confiantes que vamos conseguir fazer ainda mais no futuro. O desafio do oceano é grande e contamos com a ajuda de todos”, referiu ainda sobre esta iniciativa.

Se o aniversário é no dia 22, há outras propostas para os dias seguintes. De 23 de Maio a 30 de Junho, quem quiser ir ao Oceanário, pode contar com uma visita guiada por um educador marinho, para “conhecer melhor as 500 espécies de animais e plantas, que fazem do Oceanário a sua casa, bem como a importância de conservar o oceano e os diferentes habitats”, continua o comunicado.

Esta actividade está marcada para as 18h e tem uma duração aproximada de 90 minutos, sendo necessária a inscrição através do site, pois existe um limite máximo de 40 participantes, divididos em dois grupos.

É de salientar que outras actividades já esgotaram, nomeadamente A Pequena Baleia — dirigida às crianças, baseada na história do livro A Baleia de Benji Davies —, e Rings of Oceans — um desafio gratuito para universitários, relacionado com os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável.

Ao longo dos 25 anos de existência, o Oceanário de Lisboa já recebeu “mais de 28 milhões de pessoas, de mais de 200 nacionalidades”, e continua ainda a colaborar em “projectos de investigação científica e de conservação da biodiversidade marinha que promovem o desenvolvimento sustentável do oceano”.

Texto editado por Bárbara Wong