Crédito ao consumo subiu 21% em Março para 745 milhões

Todos os destinos, do pessoal ao automóvel e aos cartões de crédito, registaram subidas expressivas.

O crédito ao consumo voltou a aumentar em Março, depois de uma queda de 7% em Fevereiro. No total, foram concedidos 745,2 milhões de euros em novos créditos, um aumento de 129,4 milhões de face a Fevereiro, ou mais 21% segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Face a Março de 2022, o aumento fica-se por 4,2%.

Em termos percentuais, o crescimento ficou acima dos dois dígitos nos três segmentos de crédito, mas em montante destaca-se o crédito pessoal, que ascendeu a 358 milhões de euros. Neste domínio, que tem vindo a crescer nos últimos meses, o aumento foi 20,2% em cadeia.

Segue-se, em montante, o crédito automóvel, que totalizou 264 milhões de euros, mais 23,6%, a maior variação mensal.

O crédito revolving, nomeadamente o concedido através de cartões de créditos e outros descobertos bancários aumentou 17,2%, para 123 milhões de euros.

No início de Maio, o Banco de Portugal já tinha divulgado que o total de crédito concedido aos particulares ascendeu a 2521 milhões de euros, mais 595 milhões do que em Fevereiro. O aumento foi transversal às finalidades, com a habitação a ascender a 1795 milhões de euros, e ao consumo e outros fins 726 milhões de euros.

A taxa de juro do novo crédito à habitação subiu de 3,52% em Fevereiro para 3,86% em Março. Nos empréstimos ao consumo, a taxa desceu ligeiramente para 8,43% (8,48% em Fevereiro), enquanto no destino para outros fins subiu ligeiramente para 5,05% (4,97% no mês anterior).