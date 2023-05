José Alberto Oliveira (1952-2023): a ironia céptica e estóica de um poeta avesso à exibição

O poeta, tradutor e médico José Alberto Oliveira, revelado em 1992 com um notável livro de estreia, Por Alguns Dias, e autor de um dos percursos mais sólidos, e também mais exemplarmente discretos, da poesia portuguesa das últimas décadas, morreu na madrugada desta segunda-feira em Lisboa, de septicemia. O velório terá lugar na terça-feira, a partir das 11h, na capela mortuária da Igreja de Fátima, em Lisboa, e o funeral sairá às 9h de quarta-feira para o cemitério dos Olivais, onde o seu corpo será cremado.

Com oito livros de poemas publicados – todos na Assírio & Alvim, à excepção do último, Sumário (2021), que saiu na Averno –, José Alberto Oliveira é autor de uma poesia culta e irónica, na qual as muitas referências literárias, artísticas e musicais, e o tópico constante da fugacidade da vida humana, se cruzam com uma forte dimensão autobiográfica e com uma lúcida atenção crítica ao quotidiano social e político.

Foi também um tradutor de poesia, tendo deixado antologias de W. H. Auden, Frank O’Hara e Russel Edson, mas também do poeta chinês Li Shang-yin, do século IX, além de uma escolha de poemas da Antologia Grega e de uma tradução da lírica de Ian Curtis, líder dos Joy Divison. E quando a Assírio & Alvim lançou, por ocasião da Porto 2001, a gigantesca antologia universal Rosa do Mundo – 2001 Poemas para o Futuro, José Alberto Oliveira contribuiu com cerca de uma centena de traduções, sobretudo de autores anglo-saxónicos.

Se a aversão à ênfase e a todos os modos de exibicionismo pode mesmo considerar-se um tópico da sua poesia, o cidadão José Alberto Oliveira também foi sempre, nestes tempos em que a auto-promoção parece ter deixado de ser socialmente censurada, de uma discrição exemplar, o que provavelmente ajudou a que o seu sólido percurso poético de três décadas nunca tenha tido o reconhecimento crítico que justificaria.

"Ateu político"

José Alberto Oliveira deixou o Fundão para estudar Medicina em Lisboa, tendo trabalhado algum tempo no Alentejo, no âmbito do chamado Serviço Médico à Periferia, instituído em 1975.

Quando chegou a Lisboa, foi viver com um tio, o padre Alberto Neto, capelão da Capela do Rato, conhecido pela sua oposição determinada ao regime do Estado Novo e à guerra colonial. Também este sobrinho do sacerdote se envolveu cedo no combate à ditadura, tendo militado, com a sua colega de curso e futura mulher, a médica Lina Freixo, na UEC-ML, organização de juventude do Comité Marxista-Leninista Português (CMLP) de Francisco Martins Rodrigues, e no PCP-ML, na chamada facção Mendes, que deu origem, já depois do 25 de Abril, ao Partido de Unidade Popular (PUP). De novo com a designação de CMLP, este último fundiu-se, em 1976, com outras organizações, no Partido Comunista (Reconstruído), que José Alberto Oliveira ainda chegou a integrar.

“Em 1979, o PC(R) expulsou-o. Eu saí, mas a ele expulsaram-no mesmo”, diz Lina Freixo, contando que o marido passou depois a considerar-se, além de ateu em sentido próprio, também “ateu político”. Ainda assim, os encontros mensais com alguns camaradas do tempo da militância clandestina eram uma das raras actividades de socialização que o poeta ainda ia mantendo.

Já na segunda metade da década de 90, José Alberto Oliveira viveu alguns anos em Macau, onde ainda voltou por um curto período após a independência, em 2001, até regressar definitivamente a Lisboa e ao Hospital de Santa Marta, onde trabalhou até se reformar.

Como médico cardiologista, nunca teve consultório privado e fez sempre questão de trabalhar apenas em hospitais públicos. E era conhecido pela sua dedicação aos doentes, como podem também testemunhar alguns dos seus pares na poesia. “Estava sempre disponível para ajudar os outros, e foi imprescindível quando o António Barahona esteve hospitalizado”, diz o seu último editor, Manuel de Freitas.

Freitas, Barahona e alguns outros amigos integram o grupo com quem José Alberto Oliveira, desde o final da pandemia, participava todas as quartas-feiras numa tertúlia de conversa e jogos de snooker no restaurante Juventude da Galiza, em Lisboa.

“A sua poesia era de uma grande autenticidade, mas muito sóbria, com um humor muito subtil, um bocado ao arrepio do que hoje se quer, e a crítica não lhe ligava muito”, resume o editor da Averno.

Talvez a visão da vida que transparece da sua poesia – mais desenganada do que propriamente desencantada – possa ilustrar-se com um breve poema do livro De Passagem, de 2018, intitulado Folhas: “Duas folhas secas/ de plátano/ entram comigo/ no elevador./ Também elas/ empurradas/ pelo vento”.