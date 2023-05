José Afonso “de ouvido e coração”, a piano, violino e quatro vozes

Nasceu como concerto, correu palcos europeus e agora chega a disco: De Ouvido e Coração, do pianista e compositor Amílcar Vasques-Dias com o violinista Luís Pacheco Cunha.

O que leva um pianista e compositor clássico a dedicar-se à obra de José Afonso? No caso de Amílcar Vasques-Dias, o primeiro contacto aconteceu em 1974, cinco meses após o 25 de Abril e o derrube de ditadura. Nascido em Badim, Monção, em 7 de Março de 1945, Amílcar Vasques-Dias estudou Composição e Piano nos Conservatórios de Música do Porto e de Braga e foi bolseiro da Gulbenkian e da Secretaria de Estado da Cultura para um Mestrado em Composição Instrumental e Electroacústica no Conservatório Real de Haia, na Holanda, onde viria a trabalhar com Stockhausen, como trabalharia com Xenakis em França e com Cândido Lima em Portugal.