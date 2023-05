Mísseis russos atingiram cidade natal do duo ucraniano que cantou na Eurovisão

Enquanto decorria a final da Eurovisão na noite deste sábado, em Liverpool, no Reino Unido, vários mísseis russos atingiram a cidade ucraniana de Ternopil, a cidade natal da dupla de electro-pop Tvorchi, os concorrentes ucranianos deste ano.

As autoridades locais avançaram no Telegram que os mísseis atingiram vários armazéns de empresas e uma organização religiosa, ferindo duas pessoas.

A Ucrânia venceu o Festival da Eurovisão em 2022, com a Kalush Orchestra, mas a edição deste ano teve de ser organizada pelo segundo classificado, o Reino Unido, devido à invasão russa. A Rússia foi impedida de participar nas duas últimas edições.

Os concorrentes ucranianos, um duo formado em 2018, composto pelo produtor Andrii Hutsuliak e pelo cantor Jeffery Kenny, nascido na Nigéria, apresentaram a canção Heart of Steel, que disseram ser inspirada pela defesa de Mariupol na Primavera passada. "Escrevemos o que sentimos, não sabíamos que íamos concorrer à Eurovisão", disse Kenny.

A dupla queria representar em palco "a força" do povo ucraniano. "Vamos mostrar quão fortes são os ucranianos. Esperamos conseguir inspirar as pessoas por todo o planeta a olhar para como os ucranianos estão a lutar pela liberdade, pela sua terra, pelas suas famílias", afirmou Hutsuliak.

Melinda Simmons, embaixadora do Reino Unido em Kiev, elogiou os Tvorchi pela sua prestação no festival. "A encenação foi brilhante. E comovente porque a sua cidade de Ternopil foi alvo de um ataque com mísseis russos esta noite", escreveu Simmons no Twitter.