O génio de João Gilberto numa pérola reencontrada

Em 1998, ano da Expo em Portugal, João Gilberto deu três concertos numa nova sala do Sesc em São Paulo. A fita, que andou perdida, deu agora origem a um álbum magnífico, com uma atribulada história.

Há uma nova forma de ouvir João Gilberto e isso deve-se a um achado precioso. Que tomou forma de álbum, primeiro nas plataformas digitais, depois em CD e futuramente em vinil. São 36 faixas gravadas ao vivo em São Paulo, no dia 5 de Abril de 1998, numa sala de concertos aberta poucos meses antes, o Sesc Vila Mariana. Totalmente inédita, a fita original chegou a ser dada como perdida e quando a encontraram foi uma festa. A edição em disco acrescenta ainda, à preciosidade da descoberta, textos que ajudam a perceber melhor as interpretações do mago da bossa nova, mostrando passo a passo as alterações por ele feitas às canções e dando ao ouvinte instrumentos para melhor entender a especificidade da sua arte.