Albufeira de copo cheio com a Grande Mostra de Vinhos de Portugal

A acertar contas com os dois anos de interregno por causa da pandemia, volta à mesa de provas o certame dedicado à promoção e degustação dos vinhos nacionais.

Organizada pela Confraria do Bacchus de Albufeira, com o apoio da autarquia, a Grande Mostra de Vinhos de Portugal reúne produtores de várias regiões vinícolas do país, como Algarve, Alentejo, Douro, Dão, Bairrada, Tejo, Terras do Sado, Lisboa ou Vinhos Verdes.

No total, entre as grandes marcas e as pequenas produções que não têm representação nos canais de venda tradicionais, esta 12.ª edição conta com mais de uma centena de produtores e mantém a cartilha que lhe está na génese: mais do que uma prova, é um lugar para conhecer novas referências, aprofundar conhecimentos e trocar experiências.

A montra vem complementada com azeite e outros produtos regionais, showcookings dinamizados por chefs algarvios (com honras de destaque à dieta mediterrânica), um Concurso de Vinhos e animação musical pelo Grupo Coral da Casa do Alentejo de Albufeira.

Com provas dadas em termos de números (a última edição contabilizou nove mil participantes), o sucesso da mostra não fica confinado ao EMA - Espaço Multiusos de Albufeira, onde estão montados os expositores. Como refere em comunicado José Carlos Rolo, presidente do município, o sector dos vinhos é “um excelente complemento ao turismo de sol e praia” que notabiliza o Algarve, atraindo não só os viticultores, enólogos e profissionais da área, mas também os apreciadores dos néctares em geral e os turistas, nacionais e estrangeiros.

As portas estão abertas das 15h às 21h (no primeiro dia, até às 20h). A entrada no recinto é gratuita, mas a participação nas provas está sujeita à aquisição do copo oficial (5€).