PJ detém homem e mulher suspeitos do homicídio de casal de idosos em Beja

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 54 anos, e uma mulher, de 37, por suspeitas da autoria do homicídio de um casal de idosos numa aldeia do concelho de Beja, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ indicou que os suspeitos foram detidos por elementos da Directoria do Sul desta polícia por existirem "fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado, ocorridos no concelho de Beja".

Os factos, adiantou, ocorreram em meados de Abril, mas os corpos das vítimas, septuagenárias, apenas foram localizados na quarta-feira, no interior da sua residência, "aproximadamente um mês após a consumação do crime".

Contactada pela agência Lusa, uma fonte da Directoria do Sul da PJ referiu que os detidos viviam e faziam pequenos trabalhos agrícolas na quinta das vítimas, localizada na aldeia de Baleizão.

Os alegados homicidas, que vivem juntos, foram detidos hoje de madrugada no concelho de Aljustrel, também no distrito de Beja, assinalou, admitindo que o crime terá ocorrido na sequência de uma desavença.

A mesma fonte precisou que as vítimas têm nacionalidade alemã.

No comunicado, a PJ acrescentou que "as vítimas terão sido agredidas através de objecto contundente pelos suspeitos, com os quais, ao tempo, partilhavam a habitação e cujo relacionamento pessoal se vinha deteriorando".

Uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR revelou à Lusa, na quarta-feira, que a guarda tinha enviado naquela manhã uma patrulha à casa do casal de idosos, depois de ter recebido a indicação de que um filho não conseguia contactar os pais.

Os detidos vão agora ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Beja.