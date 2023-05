TAP: Galamba vai à CPI na próxima quinta-feira; ex-adjunto é ouvido na quarta

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP agendou para a próxima quinta-feira a audição do ministro das Infra-estruturas, João Galamba, tendo marcado para a véspera as audições do ex-adjunto, Frederico Pinheiro, e da chefe de gabinete do ministro, Eugénia Correia. O anúncio foi feito pelo novo presidente da CPI, o socialista António Lacerda Sales, depois de uma reunião de mesa e coordenadores da comissão.

Estas audições ocorrem depois da polémica motivada pela entrega de informação à CPI sobre a reunião secreta de Janeiro deste ano, em que estiveram presentes membros deste ministério, o deputado do PS Carlos Pereira, e a ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener. Em causa está o diferendo entre o ministro e o então adjunto sobre notas pessoais deste último, retiradas daquela reunião.

Aos jornalistas, Lacerda Sales, que assumiu a presidência da CPI esta quarta-feira na sequência da saída de Jorge Seguro Sanches, disse e sublinhou que as audições da próxima semana foram "consensualizadas" entre todos os grupos parlamentares. O deputado socialista falou aos jornalistas depois de terminada a reunião, tendo lido uma declaração escrita. Um procedimento diferente do usado pelo anterior presidente da CPI, que saiu lamentando o "ataque de carácter" de que foi alvo.

Na terça-feira, às 14 horas, será ouvido na CPI o ex-presidente da Parpública, Pedro Ferreira Pinto, e às 17 horas, o actual presidente da comissão de vencimentos da TAP, Luís Martins.

Na quarta-feira, às 14 horas, será a vez de Frederico Pinheiro, o adjunto que Galamba exonerou, e às 17 horas, será Eugénia Correia, a chefe de gabinete de Galamba.

Na quinta-feira, às 17 horas, os deputados ouvem João Galamba.

Com este calendário, a CPI arruma numa só semana as audições referentes à mais recente polémica nascida da CPI e que levou o ministro das Infra-estruturas a pedir demissão. Pedido esse que não foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa, o que deu origem a uma divergência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que discordou da decisão de manter Galamba no Governo.