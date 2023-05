A inteligência artificial não é imprevisível e, portanto, “não pode ser criativa”

A nona sinfonia de Beethoven é, certamente, a mais conhecida do compositor alemão – o Hino da Alegria, a canção da União Europeia, é uma recomposição de um dos últimos andamentos desta obra. Mas esta é a última sinfonia de Beethoven e marca uma ruptura com as outras obras do compositor, ou uma “descontinuidade”, como lhe chama o filósofo basco Daniel Innerarity. Como a inteligência artificial se baseia nos dados anteriores, seria impossível ter criado a nona sinfonia de Beethoven. “Nenhum programa de inteligência artificial podia compor as obras tardias de Beethoven porque é imprevisível face ao que existia. A inteligência artificial não pode ser criativa porque é incapaz de produzir descontinuidade”, sublinhou Daniel Innerarity numa palestra organizada pela Sociedade Portuguesa de Autores, no âmbito da conferência Inteligência Artificial e Cultura – Do Medo à Descoberta, realizada esta sexta-feira na Fundação Cidade de Lisboa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt