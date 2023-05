Rosinha e os bichos do IndieLisboa

O título do filme — Rosinha e Outros Bichos do Mato — não era um bom presságio. Dava para adivinhar, pela audácia de um título sarcástico que classifica como “bichos do mato” as pessoas negras exibidas no “zoo humano” da Exposição Colonial do Porto (1934), que não ia correr muito bem. Mas, ainda assim, fui à sua estreia no Festival IndieLisboa. Através de um trabalho extenso e detalhado sobre o arquivo colonial, o filme propõe-se contribuir para o rompimento da ideia lusotropicalista, profundamente arreigada na sociedade portuguesa e manipulada pela extrema-direita, de que “Portugal não é um país racista”. Ao mesmo tempo que no filme se vão exibindo inúmeras fotografias de pessoas negras, sobretudo de Rosinha, na dita aldeia indígena da Exposição Colonial do Porto , duas vozes femininas, brancas, vão narrando os aspetos críticos da violência que aquelas imagens retratam e exercem. Esperem aí, volta atrás, vejamos com mais detalhe.

