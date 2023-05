Dirigentes do partido de Imran Khan detidos

A tensão no Paquistão continua elevada na sequência dos protestos que alastraram a todo o país desencadeados pela detenção do ex-primeiro-ministro Imran Khan. As autoridades detiveram outros três dirigentes do partido de Khan e o Exército está nas ruas para tentar reprimir as manifestações.

Um pouco por todo o Paquistão, milhares de pessoas têm saído às ruas para protestar contra a detenção de Khan, na terça-feira, quando se preparava para se apresentar a um tribunal em Islamabad.

Khan é acusado de mais de cem crimes, quase todos por corrupção, que diz serem politicamente motivados. Na quarta-feira, um tribunal decidiu prolongar a detenção do político por oito dias. Khan foi ainda indiciado num outro caso de corrupção em que é acusado de vender indevidamente presentes recebidos na qualidade de chefe de Governo.

Os seus apoiantes, respondendo a apelos das chefias do partido de Khan, têm bloqueado estradas nas principais cidades do país e direccionado a sua fúria contra o Exército, que acreditam estar por trás da perseguição ao ex-primeiro-ministro. Várias instalações ligadas às Forças Armadas têm sido invadidas e vandalizadas, bem como outros edifícios públicos e até casas de líderes militares.

Sem sinais de qualquer apaziguamento, a detenção de dirigentes do Movimento pela Justiça do Paquistão (PTI, na sigla original) tem o potencial de acicatar ainda mais os ânimos dos apoiantes de Khan. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e actual vice-presidente do partido, Shah Mahmood Qureshi, foi detido esta quinta-feira, às primeiras horas da manhã, de acordo com um comunicado publicado nas redes sociais do político.

Dois outros dirigentes do PTI, Asad Umar e Fawad Chaudhry, tinham sido detidos na quarta-feira à noite. Chaudry foi preso à porta do Supremo Tribunal, pouco depois de prestar declarações aos jornalistas, segundo a Reuters. Não é clara a justificação das forças de segurança para as detenções.

“Há uma campanha de propaganda muito real contra o PTI, tentando mostrar-nos como criadores violentos de terror”, afirmou Qureshi no comunicado, apelando à continuidade dos protestos pacíficos “sempre que for possível”.

O Exército foi enviado para reprimir os protestos em duas das quatro províncias – Punjab e Khyber Pakhtunkhwa, onde o apoio a Khan é forte – e também na capital, Islamabad. Só no Punjab, a região mais populosa, foram detidas mais de 1650 pessoas, segundo a polícia.

Os serviços de Internet móvel estão suspensos desde terça-feira, assim como o acesso às plataformas do Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram. Em duas províncias, as escolas e alguns escritórios permanecem encerrados.

Pelo menos oito pessoas morreram e há centenas de feridos durante os confrontos entre manifestantes e forças de segurança.

“Um espectáculo assim nunca foi visto nos últimos 75 anos”, afirmou o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, num discurso televisivo na quarta-feira à noite. “As pessoas estão reféns nos seus veículos, pacientes foram retirados de ambulâncias e, depois, esses veículos foram incendiados”, acrescentou.

A crise política que culminou com a detenção de Khan – um dos políticos mais populares do Paquistão – começou com o derrube do seu governo, em Abril do ano passado, através de uma moção de censura movida pelo Parlamento. Na altura, o primeiro-ministro que tinha sido eleito em 2018 disse que o seu afastamento estava a ser promovido por forças estrangeiras e apontou o dedo aos Estados Unidos.

Em causa, segundo Khan, estaria a possibilidade de uma visita a Moscovo que não agradaria a Washington, um dos parceiros mais importantes do Paquistão.

Desde o seu afastamento, a antiga estrela de críquete manteve a sua base de apoio mobilizada para denunciar o que disse ser uma perseguição levada a cabo pela classe política dominante em conluio com o Exército, e para exigir eleições antecipadas.

Num dos comícios, em Novembro do ano passado, Khan foi baleado no que disse ser uma tentativa de assassínio e acusou o Exército de ter planeado a sua morte.