Australiana sobrevive oito dias perdida na floresta a beber água de poças

A mulher foi encaminhada para o hospital. As autoridades dizem que terá caminhado “uma distância considerável” por uma área com animais selvagens.

Uma mulher de 38 anos sobreviveu oito dias perdida numa zona florestal, no nordeste da Austrália, a beber água acumulada em poças, informaram esta quarta-feira as autoridades do país.

A mulher, identificada como Rickki Mitchell, encontra-se bem e foi levada para um hospital para tratamento de ferimentos ligeiros e arranhões, disse a polícia da região de Queensland.

Um homem, proprietário de um terreno na região onde se iniciaram operações de busca, encontrou a mulher desaparecida, esta quarta-feira de manhã, levando-a até às autoridades, explicou a polícia.

Mitchell foi vista pela última vez em 2 de Maio perto de uma estrada da cidade de Townsville e, segundo as autoridades, terá caminhado "uma distância considerável" por uma área arborizada com animais selvagens, incluindo cobras, até ser encontrada.

A mulher, que não tinha comida e só levava uma garrafa de um litro de água, sobreviveu a beber água de poças.

"Não tenho certeza se conseguiu encontrar comida durante esse período, quanta água terá conseguido beber e se essa água [das poças] era segura", disse o detective da polícia de Townsville, Jason Shepherd, em declarações divulgadas pela estação pública ABC.

O resgate, classificado pela Polícia como milagroso, ocorre dois dias depois de outra australiana, de 48 anos e com problemas de mobilidade, ter sido encontrada com vida após sobreviver cinco dias graças a doces e uma garrafa de vinho numa área arborizada e remota, sem sinal de telemóvel, no estado de Vitória, sudeste da Austrália.