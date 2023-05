Tribunal da UE anula ajuda estatal aprovada pela Comissão à Lufthansa

O Tribunal Geral da União Europeia (UE), primeira instância, anulou esta quarta-feira a decisão da Comissão Europeia que aprovou uma ajuda estatal de seis mil milhões de euros da Alemanha para recapitalização da Lufthansa durante a pandemia de covid-19. A decisão decorre de uma queixa interposta pela companhia aérea de baixo custo Ryanair, que contestou várias ajudas estatais dadas ao sector aéreo durante a pandemia, incluindo a relativa à TAP.

“O Tribunal Geral anula a decisão da Comissão que aprovou a recapitalização da Lufthansa levada a cabo pela Alemanha, no montante de seis mil milhões de euros, no contexto da pandemia de covid-19”, informa aquela instância, num comunicado hoje divulgado.

De acordo com a informação à imprensa, o Tribunal Geral defende no acórdão que “a Comissão cometeu vários erros, nomeadamente quando considerou que não era possível à Lufthansa encontrar financiamento nos mercados para cobrir todas as suas necessidades”.

Acrescenta o tribunal, que a Comissão “não exigiu um mecanismo que incentivasse a Lufthansa a voltar a adquirir a participação da Alemanha o mais rapidamente possível, quando negou que existia um poder de mercado significativo da Lufthansa em certos aeroportos e quando aceitou determinados compromissos que não garantiam a preservação de uma concorrência efectiva no mercado”.

A Ryanair contestou várias ajudas estatais dadas ao sector aéreo durante a pandemia, designadamente em relação aos 462 milhões de euros aplicados pelo Governo português na TAP, previamente autorizados pela Comissão Europeia.

Já anteriormente, a companhia irlandesa tinha contestado, com algum sucesso, o empréstimo de 1200 milhões aprovado por Bruxelas, e que deu início ao plano de reestruturação a aplicar na empresa portuguesa.

Recorde-se que, durante a pandemia de covid-19, as companhias aéreas estiveram praticamente paradas.