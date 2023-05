Duas crianças atingidas por queda de ramos de árvore em escola de São João da Madeira

A queda de ramos de uma árvore numa escola de São João da Madeira, no distrito de Aveiro, provocou esta terça-feira ferimentos em três pessoas, duas das quais crianças, disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Porto.

O alerta para o acidente ocorrido na Escola Básica dos Ribeiros foi dado cerca das 13h45. "A queda de ramos de uma árvore provocou ferimentos em duas crianças e num adulto", precisou a mesma fonte.

Ao local acorreram os Bombeiros de São João da Madeira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santa Maria da Feira e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Oliveira de Azeméis.