Presidente da CPI à TAP abandona trabalhos e ameaça deixar o cargo

Jorge Sanches Seguro considera que forma como a oposição questionou o seu papel no cumprimento do mandato foi deselegante. O socialista pediu ao vice-presidente que o substituísse “provisoriamente”.

O presidente da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP, Jorge Seguro Sanches, abandonou esta terça-feira os trabalhos que estavam a decorrer, ameaçando deixar o cargo após o seu desempenho ter sido posto em causa. "A forma como foi questionado — de uma forma até deselegante — o meu papel no cumprimento do mandato da comissão, leva-me a questionar se continuo a ter as melhores condições para o fazer", começou por dizer o deputado socialista Seguro Sanches.

A declaração do parlamentar foi feita na sequência de uma discussão em que os partidos da oposição questionaram a aplicação de uma grelha de tempo mais curta para a audição do antigo accionista da TAP, Humberto Pedrosa. Vários partidos queriam que fosse utilizada a grelha maior, na qual a primeira ronda de questões dura oito minutos, ao invés da mais cura (de apenas três minutos).

O presidente da CPI à gestão da companhia aérea alertou que as audições desta terça-feira foram convocadas tendo por base uma grelha mais curta, motivo pelo qual não iria proceder a qualquer alteração. Após insistência por parte dos deputados da oposição, Seguro Sanches decidiu então abandonar a sessão.

Entendendo que "urge" reflectir sobre o seu papel enquanto presidente da CPI, o socialista pediu ao vice-presidente da comissão parlamentar, Paulo Rios de Oliveira, que o substituísse. O social-democrata questionou a que título o faria, ouvindo um "provisoriamente" por parte de Seguro Sanches, que falava enquanto abandonava a sala.

Após este momento seguiu-se uma votação com o objectivo de decidir qual a grelha a utilizar, que resultou num empate. A decisão ficou nas mãos de Rios de Oliveira, que escolheu aplicar a grelha mais longa.